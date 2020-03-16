В Набережных Челнах из ледяной реки спасатели вытащили тонущую собаку
О том, что на реке Челна в Набережных Челнах в поселке ЗЯБ утром в субботу, 14 марта, под лёд провалился человек, спасателям сообщил очевидец. Мужчина рассказал, что сам он находится на стройке рядом с церковью на бульваре Бумажнков, придти на помощь не может, требуется помощь специалистов.
На место выехали спасатели ЗПСО №6 на судне на воздушной подушке. Прибыв оказалось, что тонет не человек, а собака. Пес уже выбился из сил. Животное извлекли из воды и доставили на берег, сообщили в МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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