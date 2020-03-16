2020-03-16T11:40:21+03:00
Общество

В Марий Эл ищут свидетелей наезда на 14-летнюю девочку

ДТП произошло 15 марта в Козьмодемьянске на улице Промышленной
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Козмодемьянске ищут свидетелей наезда на 14-летнюю девочку. ДТП произошло в воскресенье, 15 марта, около 20.00 на улице Промышленной.

По предварительным данным, школьница шла по правому краю проезжей части. После наезда водитель на неустановленной машине с места ДТП уехал.

- Очевидцев происшествия просьба сообщить имеющуюся информацию в ОГИБДД МО МВД России «Козьмодемьянский» по телефону 8(83632)7 62 92, - сообщает ГИБДД Марий Эл.

С места аварии школьница была госпитализирована.О характере полученных травм и состоянии девочки не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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