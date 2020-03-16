2020-03-16T11:55:32+03:00
Происшествия

Татарстанские спасатели сняли со льда рыбака, у которого отказали ноги

Мужчина госпитализирован
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Мужчину эвакуировали на судне на воздушной подушкеМужчину эвакуировали на судне на воздушной подушкеФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

ЧП произошло в субботу, 14 марта, в 9.11 в Мензелинском районе. Там на реке Новый Мелькень почувствовал себя плохо 71-летний пенсионер. Коллеги-рыбаки предположили, что у мужчины произошел инсульт - у него отказали ноги. На место вызвали спасателей.

Пострадавший находился на расстоянии одного километра от берега. На место ЧП выехали сотрудники Набережночелнинского ПСО МЧС России. Им удалось быстро эвакуировать на берег рыбака. Пенсионера-рыбака на судне на воздушной подушке доставили к месту, где его уже ждали медики "скорой".

- Мужчину отправили в больницу с подозрением на инсульт, - сообщили в МЧС Татарстана.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане школьники из-за коронавируса могут перейти на дистанционное обучение
Из-за половодья в Казани через реку Нокса построят новый мост
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Номер один"
Управления образования Чебоксар о массовой госпитализации детей школы №50: «О том, что это пищевое отравление говорить пока рано»
Из-за ранней весны в Казани раньше времени проведут общегородской субботник 2020
В Чувашии в ДТП с двумя авто погиб один из водителей
Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил производить медицинские маски в республике
Новым членом Центризбиркома Татарстана стал Андрей Кондратьев
В Ульяновской области перевернулся микроавтобус с пассажирами
Рустам Минниханов поручил создать в Татарстане штаб по контролю за продуктами первой необходимости
В Казани на улице Баумана прохожие провалились в подвал старого дома
Из-за коронавируса в Татарстане выпустили памятку для тех, кто вернулся из-за границы
В Татарстане за долги у бизнесмена арестовали свыше 100 пар кроссовок
«Не рискуйте своим здоровьем»: мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил об отмене массовых мероприятий из-за коронавируса
Татарстанские спасатели сняли со льда рыбака, у которого отказали ноги
В Марий Эл ищут свидетелей наезда на 14-летнюю девочку