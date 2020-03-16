Татарстанские спасатели сняли со льда рыбака, у которого отказали ноги

16 Март 2020 2020-03-16T11:55:32+03:00

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ЧП произошло в субботу, 14 марта, в 9.11 в Мензелинском районе. Там на реке Новый Мелькень почувствовал себя плохо 71-летний пенсионер. Коллеги-рыбаки предположили, что у мужчины произошел инсульт - у него отказали ноги. На место вызвали спасателей.

Пострадавший находился на расстоянии одного километра от берега. На место ЧП выехали сотрудники Набережночелнинского ПСО МЧС России. Им удалось быстро эвакуировать на берег рыбака. Пенсионера-рыбака на судне на воздушной подушке доставили к месту, где его уже ждали медики "скорой".

- Мужчину отправили в больницу с подозрением на инсульт, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU