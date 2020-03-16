В Чебоксарах на ремонт мостов проспекта Тракторостроителей потратят 213,2 миллиона рублей

16 Март 2020 2020-03-16T19:41:27+03:00

Работы начнутся уже в этом году

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Стало известно, что мосты проспекта Тракторостроителей в Чебоксарах ожидает ремонт. На это из бюджета Чувашии уже выделено 213,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, ремонтировать мосты будут в 4 очереди. Конструкции будут разбирать, восстанавливая опоры и пролетные строения. Работы начнутся в этом году продлятся до 8 октября 2021 года.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 26 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU