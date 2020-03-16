В Чувашии мужчина продавал фальшивые билеты на Кремлевскую елку и курорты

16 Март 2020 2020-03-16T11:25:25+03:00

Так, он обманул десятки людей более чем на 500 тысяч рублей

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В Чувашии задержали 25-летнего ранее судимого жителя Чебоксар. Мужчину подозревают в мошенничестве на общую сумму более 500 тысяч рублей. Так, он продавал в Сети недействительные билеты на Кремлевскую елку, горнолыжные курорты и футбольные матчи. Ему поверили десятки людей из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Тулы и других регионов России.

- В ходе совместных мероприятий управления уголовного розыска МВД по Чувашии, их коллег из Кирова и сотрудников службы исполнения наказаний по Чувашии подозреваемый был задержан в квартире своей сожительницы в Чебоксарах, - сообщает пресс-служба МВД региона.

Сейчас устанавливаются все эпизоды мошенничества, совершенные подозреваемым.

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ИСТОЧНИК KP.RU