17 марта в трех районах Казани на день отключат свет

16 Март 2020 2020-03-16T09:41:26+03:00

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Так, в этот вторник из-за планового ремонта ЛЭП и электрооборудования трансформаторных подстанций, а также его техобслуживания на сетях, с 8.30 до 17.00 свет пропадет отключат в домах Приволжского района, расположенных на улицах: Балашовская, Кабанная и Школьная.

А с 9.00 до 18.00 его не будет в поселке Чебакса Советского района по следующим адресам: улица Беркутова, 12-20, улица Зеленая, 1-10.

Кроме того, 17 марта с 13.00 до 18.00 электричество отключат в Ново-Савиновском районе в доме №1 на улице Адоратского.

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ИСТОЧНИК KP.RU