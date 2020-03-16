2020-03-16T09:41:26+03:00
Общество

17 марта в трех районах Казани на день отключат свет

Это произойдет из-за планового ремонта ЛЭП и электрооборудования
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олеся ФЕОФИЛОВАФото: Олеся ФЕОФИЛОВА
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Так, в этот вторник из-за планового ремонта ЛЭП и электрооборудования трансформаторных подстанций, а также его техобслуживания на сетях, с 8.30 до 17.00 свет пропадет отключат в домах Приволжского района, расположенных на улицах: Балашовская, Кабанная и Школьная.

А с 9.00 до 18.00 его не будет в поселке Чебакса Советского района по следующим адресам: улица Беркутова, 12-20, улица Зеленая, 1-10.

Кроме того, 17 марта с 13.00 до 18.00 электричество отключат в Ново-Савиновском районе в доме №1 на улице Адоратского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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