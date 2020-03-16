2020-03-16T09:13:02+03:00
Общество

127 насосов и более 2 000 мешков с песком: в Казани подготовились к половодью 2020

В столице Татарстана высота сугробов местами все еще достигает 50 сантиметров, что на 10% меньше, чем в прошлом году
Олег ЛУГОВОЙ
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В мэрии Казани уверены паводка в этом году не избежать.В мэрии Казани уверены паводка в этом году не избежать.Фото: Михаил ДЕНИСОВ
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В мэрии Казани на совещании «деловой понедельник» отчитались о готовности города к половодью 2020. Так, своего часа ждут 136 маневренных групп, 124 единицы техники, 127 откачивающих насосов, 2 120 мешков с песком и 710 трапов. Кроме того, определись и с размещением пунктов временного пребывания населения на случай разгула стихии. Речь идет о 15 местах, в которых можно будет разместить чуть более 6 000 горожан.

По подсчётам специалистов, сегодня в столице Татарстана местами еще можно наблюдать сугробы высотой 50 сантиметров. По сравнению с прошлым годом высота снежного покрова ниже на 10%. При этом глубина промерзания почвы в жилых массивах составляет от 35 до 75 сантиметров (среднегодовое значение 57 сантиметров).

Из-за этого, уверены в мэрии, талые воды скапливаются на ледяной подстилке и при устойчивом потеплении в городе возможны паводковые явления. В частности, это может коснуться низинных территорий, по которым протекают малые реки Казанка, Киндерка, Вертлевка, Нокса и Сухая река.

Чтобы подтоплений не происходило коммунальщики около мостов в казанских поселках провели расчистку от мусора и веток.

Кроме того, на время половодья 2020 в городе предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, а также планируется усилить контроль качества питьевой воды, особое внимание уделить состоянию иловых полей, очистных сооружений и инженерной защиты города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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