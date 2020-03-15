25-летний казанец от лица дочери обманул жительницу Чувашии на 20 тысяч рублей

15 Март 2020 2020-03-15T16:58:35+03:00

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13 марта сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике задержали 25-летнего жителя города Казань. Молодой человек, получив доступ к взломанному аккаунту в одной из социальных сетей в интернете, написал от имени дочери сообщение 48-летней жительнице Чебоксар с просьбой перечислить деньги.

Для получения необходимой суммы «родственница» в ходе переписки попросила назвать реквизиты банковской карты, а также поступивший в смс-сообщении код. После списания со счета свыше 20 тысяч рублей, мать связалась с дочерью и поняла, что ее обманули.

Полицейские вычислили предполагаемого преступника и выехали в соседнюю республику для его задержания. Ранее подозреваемый не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Причиненный ущерб им был возмещен сразу же после задержания.

В настоящее время молодой человек проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU