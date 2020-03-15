2020-03-15T17:51:40+03:00
Спорт

"30 матчей это мало для любой европейской лиги": Слуцкий высказался о расширении Премьер-Лиги

По его мнению, количество игр в российском сезоне стоит увеличить
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
Изменить размер текста:

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий выступил за увеличение количества матчей в ходе российского сезона. Один из вариантов, который рассматривается уже не первый год - расширение Премьер-Лиги до 18 команд. По мнению Слуцкого, это неплохая идея.

- Могу сказать, что 30 матчей это мало для любой европейской лиги. Мы должны играть больше, но будет ли это расширение или смена формата Кубка, будет ли дополнительный Кубок или система плей-офф. Я не знаю, я не функционер. Знаю, что сейчас сложно найти время по календарю, но учитывая, какие арены сейчас есть, в течение ближайшего времени, думаю, мы будем иметь такую инфраструктуру, что сможем играть круглогодично, - заявил Слуцкий.

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре прошлого года. После 22 туров казанский клуб набрал 23 очка и занимает 12 место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Метель, гололед и до 5 градусов мороза: Прогноз погоды в Татарстане на 16 марта 2020
"30 матчей это мало для любой европейской лиги": Слуцкий высказался о расширении Премьер-Лиги
25-летний казанец от лица дочери обманул жительницу Чувашии на 20 тысяч рублей
Казанская библиотека победила в конкурсе "Город, где хочется жить"
Слуцкий о возможном проведении матчей без зрителей: Это очень странные ощущения
В Татарстане ввели в эксплуатацию более 730 тысяч квадратных метров жилья
Набережночелнинский КАМАЗ не сыграет в Кубке ПФЛ, турнир отменен
Жуткое ДТП в Татарстане: Три человека погибли в столкновении "Калины" и "Мицубиси"
Трое безработных ограбили гараж в Ульяновской области
Слуцкий о победе над "Арсеналом": Для нас началась борьба за выживание
Шесть жителей Набережных Челнов потеряли 150 тысяч рублей, поверив мошенникам
"Рубин" одержал первую победу при Слуцком и выбрался из зоны вылета