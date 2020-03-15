"30 матчей это мало для любой европейской лиги": Слуцкий высказался о расширении Премьер-Лиги

15 Март 2020 2020-03-15T17:51:40+03:00

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Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий выступил за увеличение количества матчей в ходе российского сезона. Один из вариантов, который рассматривается уже не первый год - расширение Премьер-Лиги до 18 команд. По мнению Слуцкого, это неплохая идея.

- Могу сказать, что 30 матчей это мало для любой европейской лиги. Мы должны играть больше, но будет ли это расширение или смена формата Кубка, будет ли дополнительный Кубок или система плей-офф. Я не знаю, я не функционер. Знаю, что сейчас сложно найти время по календарю, но учитывая, какие арены сейчас есть, в течение ближайшего времени, думаю, мы будем иметь такую инфраструктуру, что сможем играть круглогодично, - заявил Слуцкий.

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре прошлого года. После 22 туров казанский клуб набрал 23 очка и занимает 12 место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU