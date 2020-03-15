2020-03-15T13:44:20+03:00
Общество

В Татарстане ввели в эксплуатацию более 730 тысяч квадратных метров жилья

Пока строители следуют по графику
Владимир КРУПСКИЙ
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Средний темп строительства - около 300 тысяч квадратных метров в месяц.Средний темп строительства - около 300 тысяч квадратных метров в месяц.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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О строительстве многоквартирных жилых домов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Фарит Ханифов.

Так, по состоянию на 13 марта 2020 года в республике введено в эксплуатацию 730,9 тысяч квадратных метров жилья.

По инвестиционной программе Государственного жилищного фонда при Президенте РТ (ГЖФ РТ) по состоянию на 13 марта в органы статистики отчитались по 11 домам на 363 квартиры площадью 20,5 тысяч квадратных метров.

По 119 объектам инвестиционной программы в высокой степени готовности находится 36 домов площадью 97,1 тысяч квадратных метров.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177 многоквартирных домов жилой площадью 1 миллион 317,2 тысяч квадратных метров. В основном это инвестиционное жилье, строящееся по старым правилам на деньги дольщиков, привлекаемые напрямую застройщиками.

На сегодня введено в эксплуатацию 44 многоквартирных жилых дома площадью 340,3 тысяч квадратных метров, что составляет 25,8% от плана. За неделю введен в эксплуатацию 1 многоквартирный дом площадью 40,5 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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