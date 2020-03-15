2020-03-15T09:35:42+03:00
Общество

Шесть жителей Набережных Челнов потеряли 150 тысяч рублей, поверив мошенникам

При этом, аферисты используют разные уловки
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Чаще всего мошенники представляются сотрудниками финансовых организаций.Чаще всего мошенники представляются сотрудниками финансовых организаций.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Количество жертв мошенников в Набережных Челнах только увеличивается. Так, по данным МВД Татарстана, накануне неизвестные, под предлогом отмены одобренного кредита в банке завладели денежными средствами 38-летней местной жительницы. Женщина назвала преступникам данные своей банковской карты и те похитили у нее 12 тысяч рублей.

42-летняя челнинка, решив приобрести велосипед через сайт бесплатных объявлений, перечислила мошенникам 17 тысяч рублей. Однако, оплаченный заказ она не получила, телефон продавца замолчал, а страница с объявлением исчезла с сайта.

65-летнюю пенсионерку привлекли бонусы, которые, якобы, ей начислили. В телефонной трубке даже озвучили размер премиальных –9 тысяч рублей. Когда же женщина назвала данные своей банковской карты с её счёта злоумышленники списали 15 тысяч рублей.

Ещё два челнинца поверили мошенникам, которые представились работниками службы безопасности банка. Преступники запугали своих жертв тем, что якобы с их счетов снимают деньги. 32-летний мужчина и 25-летняя девушка опрометчиво назвали незнакомцам реквизиты своих банковских карт и лишились 12 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно.

25-летний парень, решив заработать на инвестициях, потерял 84 000 рублей. Молодой человек сам перевел их на расчетный счет мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Набережночелнинский КАМАЗ не сыграет в Кубке ПФЛ, турнир отменен
Жуткое ДТП в Татарстане: Три человека погибли в столкновении "Калины" и "Мицубиси"
Трое безработных ограбили гараж в Ульяновской области
Слуцкий о победе над "Арсеналом": Для нас началась борьба за выживание
Шесть жителей Набережных Челнов потеряли 150 тысяч рублей, поверив мошенникам
"Рубин" одержал первую победу при Слуцком и выбрался из зоны вылета
В Казани разыскивают очевидцев падения пенсионерки в автобусе
К экстренной посадке в казанском аэропорту готовится самолет "Москва-Челябинск"
Стало известно место прощания с Иреком Миннахметовым
В Татарстане спасли двух рыбаков, застрявших на Каме из-за тонкого льда
В Казани пройдет мировая премьера спектакля «Белый кролик, красный кролик»
В Татарстане во время пожара погиб хозяин квартиры, его гостя спасли
В Марий Эл росгвардейцы спасли во время пожара двух человек
Причиной смерти экс-директора "Татспиртпрома" Ирека Миннахметова стал оторвавшийся тромб
В Татарстане во время пожара спасли трех детей и 9 взрослых
В Чувашии после исчезновения 16-летнего подростка возбудили уголовное дело
В Казани завлабораторией вуза обещала студентам за деньги решить вопрос со сдачей экзаменов
Поведение ребенка выводило ее из себя: жительницу Татарстана заподозрили в истязании 3-летнего сына
Спустя 10 лет: освободившийся из колонии насильник "навестил" свою жертву
В Чувашии после реставрации открыли дом-музей художника Алексея Кокеля
В Ульяновске мужчина выгуливал собаку, не выходя из джипа Toyota Land Cruiser
Жителя Казани будут судить за изнасилование 14-летней девочки в сауне
Банк ВТБ расширяет сотрудничество с ГТЛК
Скончался известный татарстанский композитор Ренат Еникеев
Казань вошла в топ-5 самых добрых городов России
В Ульяновске 10-летний мальчик "застрял" на высоком косогоре: пришлось вызывать спасателей