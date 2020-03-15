Шесть жителей Набережных Челнов потеряли 150 тысяч рублей, поверив мошенникам

15 Март 2020 2020-03-15T09:35:42+03:00

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Количество жертв мошенников в Набережных Челнах только увеличивается. Так, по данным МВД Татарстана, накануне неизвестные, под предлогом отмены одобренного кредита в банке завладели денежными средствами 38-летней местной жительницы. Женщина назвала преступникам данные своей банковской карты и те похитили у нее 12 тысяч рублей.

42-летняя челнинка, решив приобрести велосипед через сайт бесплатных объявлений, перечислила мошенникам 17 тысяч рублей. Однако, оплаченный заказ она не получила, телефон продавца замолчал, а страница с объявлением исчезла с сайта.

65-летнюю пенсионерку привлекли бонусы, которые, якобы, ей начислили. В телефонной трубке даже озвучили размер премиальных –9 тысяч рублей. Когда же женщина назвала данные своей банковской карты с её счёта злоумышленники списали 15 тысяч рублей.

Ещё два челнинца поверили мошенникам, которые представились работниками службы безопасности банка. Преступники запугали своих жертв тем, что якобы с их счетов снимают деньги. 32-летний мужчина и 25-летняя девушка опрометчиво назвали незнакомцам реквизиты своих банковских карт и лишились 12 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно.

25-летний парень, решив заработать на инвестициях, потерял 84 000 рублей. Молодой человек сам перевел их на расчетный счет мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU