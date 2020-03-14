2020-03-14T16:13:07+03:00
Происшествия

В Казани разыскивают очевидцев падения пенсионерки в автобусе

Водитель с места происшествия скрылся
Лика ИСАЕВА
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Пенсионерка упала в автобусеПенсионерка упала в автобусеФото: соцсети
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 марта в 17.30 напротив остановки общественного транспорта "Кинотеатр Мир" по адресу улица Достоевского, дом 40. Когда автобус проезжал мимо дома, в его салоне упала 76-летняя пенсионерка. Водитель с места происшествия скрылся, а пострадавшую доставили в больницу.

Медики, осмотрев женщину, диагностировали у нее ушиб головы. После оказания медицинской помощи отпущена из больницы.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 5-333-815, 5-333-848.

ИСТОЧНИК KP.RU

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