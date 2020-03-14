К экстренной посадке в казанском аэропорту готовится самолет "Москва-Челябинск"

14 Март 2020 2020-03-14T16:05:08+03:00

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Второй случай за сегодняшний день, 14 марта, произошел в небе над Россией. Самолет рейса "Москва-Челябинск", вылетевший из воздушной гавани "Шереметьево" в 14.7, во время пути, находясь над территорией Татарстана, подал сигнал тревоги.

Судя по данным радаров, борт развернулся и будет предпринимать экстренную посадку в международном аэропорту "Казань".

"Комсомолка" следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU