В Марий Эл росгвардейцы спасли во время пожара двух человек

14 Март 2020 2020-03-14T10:44:19+03:00

Сотрудники Росгвардии Марий Эл спасли двух мужчин Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл

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ЧП произошло в поселке Сернур Сернурского района республики 12 марта. Объезжая днем территорию поселка, сотрудники Росгвардии региона заметили, что из форточки квартиры на третьем этаже по улице Казанская выходит густой дым.

- Доложив дежурному о происшествии, старшие сержанты Иван Евдокимов и Алексей Смоленцев поспешили на место происшествия, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Марий Эл.

Оказалось, что в задымленной квартире находятся двое мужчин. Они были без сознания. Росгвардейцы вытащили их на улицу, оказали первую медпомощь. Вызвав на место пожарных, стражи порядка бросились наверх, в горящую квартиру. Выяснилось, что в результате тления лежащего на полу матраса произошло задымление квартиры. Матрас вытащили из квартиры и вместе с соседями до приезда пожарных погасили пламя.

- По предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты, - сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU