В Марий Эл росгвардейцы спасли во время пожара двух человек
ЧП произошло в поселке Сернур Сернурского района республики 12 марта. Объезжая днем территорию поселка, сотрудники Росгвардии региона заметили, что из форточки квартиры на третьем этаже по улице Казанская выходит густой дым.
- Доложив дежурному о происшествии, старшие сержанты Иван Евдокимов и Алексей Смоленцев поспешили на место происшествия, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Марий Эл.
Оказалось, что в задымленной квартире находятся двое мужчин. Они были без сознания. Росгвардейцы вытащили их на улицу, оказали первую медпомощь. Вызвав на место пожарных, стражи порядка бросились наверх, в горящую квартиру. Выяснилось, что в результате тления лежащего на полу матраса произошло задымление квартиры. Матрас вытащили из квартиры и вместе с соседями до приезда пожарных погасили пламя.
- По предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты, - сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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