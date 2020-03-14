2020-03-14T08:50:12+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара спасли трех детей и 9 взрослых

Возгорание произошло в подвали многоэтажки в Альметьевске
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в слесарной каптерке многоквартирного дома на улице Мира в Альметьевске начался в пятницу, 13 марта, в 13.41. Едкий черный дым поднялся наверх и заполнил подъезд, отрезав для жильцов пути спасения.

В результате ЧП в квартирах оказались заблокированы девять взрослых и трое детей. Малышей спасли пожарные при помощи масок спасаемых типа "капюшон", взрослые смогли выйти самостоятельно.

- Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - К тушению пожара были привлечены 21 человек личного состава и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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