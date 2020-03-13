13 Март 2020 2020-03-13T16:45:02+03:00

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45-летнего гражданина Узбекистана задержали сегодня, 13 марта, в одной из точек фастфуда. Сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ Татарстана надели на мужчину наручники по подозрению в продаже наркотиков. Перед этим иностранец успел отдать за деньги покупателю "каннабис" (марихуана) массой 1,6 грамма.

Во время осмотра места происшествия в черной сумке, по предварительным данным, принадлежащей задержанному, были обнаружены и изъяты семь спичечных коробков. В них было вещество растительного происхождения зеленого цвета общей массой 14,02 грамма. Экспертиза подтвердила догадки правоохранителей - это был "каннабис" (марихуана).

Оказалось, что продавать наркотики задержанный начал некоторое время назад.

- Двумя неделями ранее он, находясь в помещении того же фастфуда, продал своему 30-летнему земляку коробок с марихуаной массой 2,16 грамма, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. - Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконный сбыт растений, содержащих наркотические вещества".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/766279" frameborder="0"></iframe> В Казани задержали иностранца, устроившего в фастфуде наркомагазин.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU