2020-03-13T16:45:02+03:00
Происшествия

В Казани задержали иностранца, устроившего в фастфуде наркомагазин

Арест проводили совместно полицейские, росгвардейцы и сотрудники ФСБ [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

45-летнего гражданина Узбекистана задержали сегодня, 13 марта, в одной из точек фастфуда. Сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ Татарстана надели на мужчину наручники по подозрению в продаже наркотиков. Перед этим иностранец успел отдать за деньги покупателю "каннабис" (марихуана) массой 1,6 грамма.

Во время осмотра места происшествия в черной сумке, по предварительным данным, принадлежащей задержанному, были обнаружены и изъяты семь спичечных коробков. В них было вещество растительного происхождения зеленого цвета общей массой 14,02 грамма. Экспертиза подтвердила догадки правоохранителей - это был "каннабис" (марихуана).

Оказалось, что продавать наркотики задержанный начал некоторое время назад.

- Двумя неделями ранее он, находясь в помещении того же фастфуда, продал своему 30-летнему земляку коробок с марихуаной массой 2,16 грамма, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. - Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконный сбыт растений, содержащих наркотические вещества".

В Казани задержали иностранца, устроившего в фастфуде наркомагазин.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии после исчезновения 16-летнего подростка возбудили уголовное дело
В Казани завлабораторией вуза обещала студентам за деньги решить вопрос со сдачей экзаменов
Поведение ребенка выводило ее из себя: жительницу Татарстана заподозрили в истязании 3-летнего сына
Спустя 10 лет: освободившийся из колонии насильник "навестил" свою жертву
В Чувашии после реставрации открыли дом-музей художника Алексея Кокеля
В Ульяновске мужчина выгуливал собаку, не выходя из джипа Toyota Land Cruiser
Жителя Казани будут судить за изнасилование 14-летней девочки в сауне
Банк ВТБ расширяет сотрудничество с ГТЛК
Скончался известный татарстанский композитор Ренат Еникеев
Казань вошла в топ-5 самых добрых городов России
В Ульяновске 10-летний мальчик "застрял" на высоком косогоре: пришлось вызывать спасателей