2020-03-13T19:15:18+03:00
Общество

В Чувашии после реставрации открыли дом-музей художника Алексея Кокеля

На работы потребовалось потратить 4 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба администрации главы ЧувашииФото: пресс-служба администрации главы Чувашии
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В пятницу, 13 марта, в селе Тарханы Батыревского района после реставрации открылся дом-музей чувашского художника Алексея Кокеля. В этот день там прошло мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения живописца. В нем принял участие и врио главы Чувашии Олег Николаев.

- Николаев назвал восстановление дома-музея и его открытие большим событием в жизни республики. Он поблагодарил жителей района, которые по чувашскому народному обычаю «ниме» собирали средства на благоустройство его территории, - отмечает пресс-служба администрации главы региона.

Николаев передал в дар учреждению статуэтку Алексея Кокеля.

Отметим, что реставрация дома-музея потребовала 4 миллионов рублей. Работы были проведены в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Чувашской автономной области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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