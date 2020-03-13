2020-03-13T17:48:16+03:00
Происшествия

В Ульяновске 10-летний мальчик "застрял" на высоком косогоре: пришлось вызывать спасателей

ЧП произошло в районе экопарка Прибрежный [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС Ульяновской областиФото: МЧС Ульяновской области
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На помощь спасателей позвали очевидцы и родственники двух мальчишек, которые попали в переплет во время игр в Заволжском районе Ульяновска. Два брата - 13-летний и 10-летний мальчики, играли в районе экопарка Прибрежный. Младший из них взобрался на середину отвесного косогора, но обратно спуститься сам уже не смог.

Фото: МЧС Ульяновской области

Фото: МЧС Ульяновской области

На место оперативно прибыли спасатели городской поисково-спасательной службы, сообщили в МЧС Ульяновской области. Специалисты с помощью альпинистского снаряжения спустили мальчика на ровную поверхность. Несовершеннолетних братьев передали в руки бабушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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