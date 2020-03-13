В Татарстане водитель автобуса протаранил забор, машины и после скончался
В 7.37 в пятницу, 13 марта, в Азнакаево на глазах многочисленных свидетелей автобус ВОЛГАБУС потерял управление на перекрестке улиц Гагарина и Лениногорский тракт. Пассажирский многотонный транспорт протаранил забор, а затем и две припаркованные легковушки - "Киа-Спортейдж" и "Шкода-Рапид".
Фото: МВД Татарстана
Когда очевидцы подбежали к автобусу, его 58-летний водитель уже не подавал признаки жизни.
По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, водитель скончался в результате сердечного приступа.
Фото: МВД Татарстана
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ИСТОЧНИК KP.RU
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