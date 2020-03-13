В Татарстане водитель автобуса протаранил забор, машины и после скончался

13 Март 2020 2020-03-13T15:43:28+03:00

По предварительным данным, у мужчины во время движения случился сердечный приступ [фото]

Изменить размер текста: A A

В 7.37 в пятницу, 13 марта, в Азнакаево на глазах многочисленных свидетелей автобус ВОЛГАБУС потерял управление на перекрестке улиц Гагарина и Лениногорский тракт. Пассажирский многотонный транспорт протаранил забор, а затем и две припаркованные легковушки - "Киа-Спортейдж" и "Шкода-Рапид".

Фото: МВД Татарстана

Когда очевидцы подбежали к автобусу, его 58-летний водитель уже не подавал признаки жизни.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, водитель скончался в результате сердечного приступа.

Фото: МВД Татарстана

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU