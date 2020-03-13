Спустя 10 лет: освободившийся из колонии насильник "навестил" свою жертву

13 Март 2020 2020-03-13T19:30:48+03:00

Мужчину после совершенного оперативно задержали и до суда поместили под стражу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утверждается, что мужчина напал на женщину, ставшей уже пенсионеркой, и вновь надругался над ней

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В полицию 6 марта обратилась 65-летняя жительница Шумерлинского района Чувашии. На нее в ее же собственном доме напал 52-летний односельчанин. Мужчина заявился "в гости" пьяным. Он напал на хозяйку и надругался над ней. После чего женщине удалось обманом выбежать из дома, и сообщить о произошедшем полицейским. Последние оперативно задержали злоумышленника.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". На время следствия его взяли под стражу. Сообщает следственный комитет Чувашии.

По ходу расследования выяснилось, что задержанный в 2009 году уже был судим за надругательство над этой же потерпевшей. Из мест не столь отдаленных насильник освободился в марте 2019-го. Спустя почти год, находясь под административным надзором полицейских, мужчина вновь "навестил" свою жертву, которая уже успела стать пенсионеркой.

Всего он был судим семь раз и каждый раз за секс-насилие.

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ИСТОЧНИК KP.RU