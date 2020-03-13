В Казани завлабораторией вуза обещала студентам за деньги решить вопрос со сдачей экзаменов

13 Март 2020 2020-03-13T20:06:33+03:00

Теперь уволенную женщину будут судить за мошеничество

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Уголовное дело 50-летней уже экс-завлабораторией одной из кафедр Казанского государственного энергетического университета возбудили по статье "Мошенничество".

Как полагает следствие, женщина в 2018-2019 годы обещала студентам помочь со сдачей экзаменов причем без их присутствия. За эти "услуги" она просила от 3,5 до 13 тысяч рублей. Эти деньги, как она объясняла женщина, предназначались для педагогов.

Студенты в итоге переводили деньги на банковские карты посредников, а те, оставив часть средств для себя, передавали их злоумышленнице. Так как возможности повлиять на педагогов завлабораторией не имела, то все деньги она просто присваивала, не выполняя своих обещаний.

- Всего установлено 9 эпизодов преступной деятельности женщины. Ущерб от ее действий составил 56 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Расследование дела завершено и оно было направлено для рассмотрения в суд.

Вину свою женщина признала в полном объеме, на время расследования она дала подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU