2020-03-13T19:47:44+03:00
Происшествия

Поведение ребенка выводило ее из себя: жительницу Татарстана заподозрили в истязании 3-летнего сына

На женщину в правоохранительные органы заявили ее соседи
Олег ЛУГОВОЙ
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В отношении женщины возбудили уголовное дело.В отношении женщины возбудили уголовное дело.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В отношении 24-летней жительницы Сармановского района возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

По версии следователей, в 2019-2020 года женщина, оставаясь наедине с 3-летним сыном, систематически измывалась над ним.

Например, как следует из материалов уголовного дела, во время прогулки во дворе мать толкнула мальчика в снег и стала растирать ему лицо снегом. При этом она его еще и била ремнем, а также рукой. Свидетелями такого отношения к ребенку стали соседи женщины. Они-то и заявили на молодую мать в правоохранительные органы.

- Причастность к совершению преступления женщина признала, сообщив, что последние 2 года поведение ребенка выводило ее из себя. Сейчас молодая мать находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

При этом в ведомстве пока не уточняют, где на время следствия и суда находится, а также будет находиться, малолетний сын подозреваемый.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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