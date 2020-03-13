В Ульяновске мужчина выгуливал собаку, не выходя из джипа Toyota Land Cruiser

13 Март 2020 2020-03-13T19:00:33+03:00

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Днем жители Ульяновска увидели, как на проспекте Врача Сурова мужчина, не вылезая из-за руля джипа Toyota Land Cruiser, выгуливал овчарку. При этом он не стал останавливать машину – просто ехал наравне с гуляющим псом. Животное при этом мужчина держал на поводке.

Фото: соцсети

В соцсетях местные жители заметили, что этого мужчину часто можно встретить на улицах города за таким странным выгулом собаки. Часть интернет-пользователей почему-то решили, что этого владельца овчарки нужно привлечь к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU