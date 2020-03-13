13 Март 2020 2020-03-13T13:56:03+03:00

Обучение будет проходить с 11 по 16 мая. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Стало известно, что с 11 мая в Казани заработает православная школа блогеров. Речь идет об образовательном проекте «От сердца к сердцу».

Перед слушателями курса выступят эксперт синодального отдела по делам молодежи и информационному сопровождению Александрина Маланина, преподаватель кафедры телевидения Казанского государственного института культуры Максим Мальков, руководитель фотослужбы Патриарха Московского и всея Руси, священник Игорь Палкин и SMM-специалист Владислав Дежнев.

В программе школы: мастер-классы по написанию новостей, репортажей, очерков и интервью, а также практические занятия по продвижению сайтов и информационному сопровождению деятельности приходов, ведению страничек в соцсетях, созданию церковного контента, по фотоискусству, видеосъемке и монтажу.

По окончании обучения каждому слушателю выдадут сертификат об окончании православной школы блогера и сертификат о прохождении SMM-курсов.

К слову, обучение, питание, как и проживание во время курсов бесплатные. Школа будет работать в загородном казанском поселке Петровский.

- Обучение будет проходить с 11 по 16 мая. Количество мест ограничено. Организаторы оставляют за собой право отклонять кандидатуры абитуриентов, - сообщает пресс-служба татарстанской митрополии.

Подать заявку можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU