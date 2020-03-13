СУ СКР Татарстана: отчим сначала надругался над пасынком, а потом взял его на грабеж

13 Март 2020 2020-03-13T14:22:47+03:00

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Уголовное дело 33-летнего жителя Казани передали в суд. Мужчина обвиняется в по таким статьям, как "Насильственные действия сексуального характера", "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления" и "Грабеж".

Как полагает следствие, нападение на 58-летнего мужчину обвиняемый и два его подельника - 13-летний пасынок и 16-летний подросток, совершили 18 января этого года. Тогда у потерпевшего злоумышленники забрали сотовый телефон. Всех троих подозреваемых задержали уже через несколько дней.

Во время допроса младший из них вдруг заявил о том, что отчим не раз совершал над ним секс-насилие.

- Свою вину мужчина не признал и отказался от дачи показаний, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - На время следствия совершеннолетний обвиняемый заключен под стражу. К тому же выяснилось, что незадолго до нападения на прохожего, в декабре 2019 года, он только освободился из мест лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU