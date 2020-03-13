2020-03-13T13:45:29+03:00
Общество

В 2020 году в Татарстане отремонтируют участок дороги «Казань-Ульяновск»-Апастово-«Кланово-Каратун»

Там укрепят обочины и уложат новый слой асфальта
Алина ГАБДУЛИНА
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Отремонтирован будет участок дороги от 6,4 километра до 7,4 километра.Отремонтирован будет участок дороги от 6,4 километра до 7,4 километра.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2020 году в Татарстане отремонтируют участок дороги «Казань-Ульяновск»-Апастово-«Уланово-Каратун» от 6,4 до 7,4 километра. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- В ходе ремонта на общей площади 7490 квадратных метров будет выполнено устройство выравнивающего слоя, уложен новый слой покрытия из ЩМА-16, укреплены обочины из щебня по 1,5 метра с каждой стороны, - сообщает пресс-служба Минтранспорта Татарстана.

Отметим, что дорога «Казань-Ульяновск»-Апастово-«Уланово-Каратун» запроектирована по нормативам 4 технической категории с 2 полосами движения и шириной проезжей части 7 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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