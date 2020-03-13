В Марий Эл подросток попытался зарезать незнакомку и его приговорили к 6 годам колонии

13 Март 2020 2020-03-13T12:50:36+03:00

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Суд в Волжске вынес решение в уголовном деле о покушении на убийство из хулиганство. Виновным в этом был признан 17-летний подросток. Парня приговорили к 6 годам колонии для несовершеннолетних.

Все произошло поздним вечером 18 ноября 2019 года в Волжске. Тогда пьяный подросток напал на незнакомую ему девушку. В суде доказали, что пострадавшей было нанесено три удара в спину и один в руку острым колющем предметом. Сразу после этого нападавший сбежал, а девушку спасли прохожие и медики "скорой", приехавшие на место происшествия.

- Приговор в законную силу еще не вступил, - уточнили в следственном комитете Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU