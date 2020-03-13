2020-03-13T11:43:39+03:00
Происшествия

В Марий Эл с отколовшейся льдины спасли четырех рыбаков

Их доставили на берег и передали плоицейским
Лика ИСАЕВА
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Рыбаков доставили на берегРыбаков доставили на берегФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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ЧП с участием четверых жителей Нижегородской области произошло 12 марта в 18.15 в Юринском районе Марий Эл. По телефону "112" поступило сообщение о том, что в месте впадения реки Ветлуга в реку Волга напротив села Покровское во время рыбалки оторвало льдину рыбаками - жителями города Семенов Нижегородской области. Мужчины в возрасте 73-х, 69-ти, 57-ми и 50-ти лет просили помощи - на реке начался ледоход.

На место прибыли специалисты Юринской аварийно-спасательной группы Марийской аварийно-спасательной службы (МАСС). Спустив лодку на воду, в специальных костюмах двое из них добрались до пострадавших, но так же вернуться на берег не смогли по причине ледохода.

Тогда для спасения людей привлекли судно на воздушной подушке Козьмодемьянской ЦРБ. В 21.40 все рыбаки и их спасатели были доставлены на берег.

- Пострадавшие были переданы сотрудникам полиции, - сообщили в МАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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