В Чувашии пропала 79-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи
В Чувашии начались активные поиски 79-летней Нины Мироновой из Новочебоксарска. Пенсионерка ушла из дома в четверг, 12 марта, но обратно не вернулась до сих пор. Родные обратились за помощью к сотрудникам полиции и членам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Они отметили, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Известно также, что Нина ростом около 158 сантиметров имеет плотное телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. На момент пропажи на ней был темно-синий плащ и кожаные черные сапоги. С собой у пенсионерки была трость.
Просим всех, кто видел Нину Миронову, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»