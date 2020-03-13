В Чувашии пропала 79-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи

13 Март 2020 2020-03-13T11:09:38+03:00

При себе у Нины Мироновой была трость

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В Чувашии начались активные поиски 79-летней Нины Мироновой из Новочебоксарска. Пенсионерка ушла из дома в четверг, 12 марта, но обратно не вернулась до сих пор. Родные обратились за помощью к сотрудникам полиции и членам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Они отметили, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Известно также, что Нина ростом около 158 сантиметров имеет плотное телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. На момент пропажи на ней был темно-синий плащ и кожаные черные сапоги. С собой у пенсионерки была трость.

Просим всех, кто видел Нину Миронову, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU