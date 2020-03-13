В Марий Эл по факту гибели 20-летней студенки начата доследственная проверка

13 Март 2020 2020-03-13T09:52:18+03:00

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели девушки Фото: Из материалов пресс-службы

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Сообщение о пропаже 20-летней студентки одного из учебных заведений Йошкар-Олы поступило 11 марта в правоохранительные органы. Девушка проживала в общежитии.

На поиски пропашей отправились родственники, волонтеры и правоохранители. Установили, что она в день пропажи приехала к родственникам.

12 марта ее тело было обнаружено на родине, в Моркинском районе республики. По предварительным данным, она свела счеты с жизнью.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU