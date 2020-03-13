2020-03-13T09:41:08+03:00
Происшествия

В Татарстане спасли рыбака, провалившегося пол лёд на Волге

Мужчине повезло, что рядом оказались патрули МЧС республики на судне на воздушной подушке
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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ЧП произошло в четверг, 12 марта, в 9.00 на реке Волга возле поселка Васильево Зеленодольского района республики. Во время патрулирования мест, где чаще всего рыбачат местные жители, спасатели увидели, как в полынью провалился мужчина.

Они сразу бросились на помошь пострадавшему, подобрались по льду ближе к тонущему мужчине и сумели быстро вытащить его из воды. Рыбака доставили на берег, от медицинской помощи он отказался, сообщили в МЧС Татарстана.

МЧС республики предупреждает рыбаков, что сейчас выход на тонкий лёд опасен для жизни и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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