В Татарстане спасли рыбака, провалившегося пол лёд на Волге

13 Март 2020 2020-03-13T09:41:08+03:00

Мужчине повезло, что рядом оказались патрули МЧС республики на судне на воздушной подушке

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в четверг, 12 марта, в 9.00 на реке Волга возле поселка Васильево Зеленодольского района республики. Во время патрулирования мест, где чаще всего рыбачат местные жители, спасатели увидели, как в полынью провалился мужчина.

Они сразу бросились на помошь пострадавшему, подобрались по льду ближе к тонущему мужчине и сумели быстро вытащить его из воды. Рыбака доставили на берег, от медицинской помощи он отказался, сообщили в МЧС Татарстана.

МЧС республики предупреждает рыбаков, что сейчас выход на тонкий лёд опасен для жизни и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU