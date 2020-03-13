2020-03-13T09:16:39+03:00
Происшествия

В Казани лихач на иномарке насмерть сбил пешехода и врезался в столб

На месте ДТП работали госавтоинспекторы и медики
Лика ИСАЕВА
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На места аварии работали полицейские и медикиНа места аварии работали полицейские и медикиФото: Из материалов пресс-службы
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Смртельный наезд на 26-летнюю девушку произошел 12 мата в 22.00 на улице Ижевской в Авиастроительном районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 18-летний водитель иномарки "Мазда", не имеющий достаточного опыта в управление автомобилем, превысил безопасную скорость и сбил 26-летнюю девушку-пешехода. Сила удара была такова, что пострадавшая скончалась на месте назда. После наезда иномарка снесла дорожное ограждение, дорожный знак и врезалась в фонарный столб.

Во время осмотра места происшествия выяснилось, что погибшая и сама нарушила правила дорожного движения - девушка переходила дорогу в неустановленном для этого месте, хотя рядом была "зебра", сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

На месте наезда работали медики и сотрудники ГИБДД УМВД столицы Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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