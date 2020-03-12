Чувашия задолжала за газ 2,3 миллиарда рублей

12 Март 2020 2020-03-12T20:33:00+03:00

За год общая сумма задолженности за газ в республике выросла на 169,9 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

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По данным на март 2020 года долг Чувашии за газ составляет 2,3 миллиарда рублей. За год он вырос на 169,9 миллиона, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Известно, что 79% от общей суммы долга приходится на теплоснабжающие организации. Часть из них при этом находится на стадии банкротства. Среди таковых: “Коммунальные технологии” с долгом в 1,6 миллиардов рублей, шумерлинское “Теплоэнерго” с долгом в 123 миллиона рублей и марпосадское “Теплоэнерго”, чей долг сейчас составляет 11,6 миллионов рублей.

За год заметнее всего долги за газ выросли в Аликовском, Красноармейском, Красночетайском, Марпосадском, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском, Шумерлинском и Ядринском районах, а также в Алатыре и Чебоксарах.

ИСТОЧНИК KP.RU