2020-03-12T20:33:00+03:00
Экономика

Чувашия задолжала за газ 2,3 миллиарда рублей

79% от этой суммы приходится на теплоснабжающие организации
Алина ГАБДУЛИНА
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За год общая сумма задолженности за газ в республике выросла на 169,9 миллионов рублей.За год общая сумма задолженности за газ в республике выросла на 169,9 миллионов рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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По данным на март 2020 года долг Чувашии за газ составляет 2,3 миллиарда рублей. За год он вырос на 169,9 миллиона, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Известно, что 79% от общей суммы долга приходится на теплоснабжающие организации. Часть из них при этом находится на стадии банкротства. Среди таковых: “Коммунальные технологии” с долгом в 1,6 миллиардов рублей, шумерлинское “Теплоэнерго” с долгом в 123 миллиона рублей и марпосадское “Теплоэнерго”, чей долг сейчас составляет 11,6 миллионов рублей.

За год заметнее всего долги за газ выросли в Аликовском, Красноармейском, Красночетайском, Марпосадском, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском, Шумерлинском и Ядринском районах, а также в Алатыре и Чебоксарах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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