2020-03-12T16:30:49+03:00
Происшествия

Распылил газ и разбил витрину: в Казани за грабеж салона сотовой связи задержали уроженца Башкирии

Парня уже опознали свидетели
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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8 марта в полицию Казани поступило сообщение об ограблении салона сотовой связи на улице Фучика. Потерпевший – сотрудник салона, рассказал, что около 21.00 в торговый павильон зашел незнакомый парень в медицинской маске.

Он распылил газ из баллончика, разбил витрину, забрал с нее смартфон и сбежал. Сумма причиненного налетчиком ущерба составила 50 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В итоге 11 марта полицейские смогли установить личность злоумышленника – 22-летнего уроженца Башкирии. Его задержали на улице Кул Гали. В ходе досмотра у парня был обнаружен тот самый газовый баллончик. Позже в задержанном грабителя опознали и свидетели. Вскоре суд решит, что парень будет делать, пока идет следствие.

- Кроме того, по факту получения потерпевшим телесных повреждений вследствие распыления газового баллончика, назначена судебно- медицинская экспертиза, на основании которой будет решаться дальнейшая квалификация действий задержанного, - сообщили в УМВД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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