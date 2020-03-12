“В мире нет аналогов”: в Набережных Челнах мужчина продает статую лошади за 250 миллионов рублей

12 Март 2020 2020-03-12T19:15:54+03:00

На ее создание у мастера ушло три года [фото]

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Некто Рафаел из Набережных Челнов продает статую лошади из металла за 250 миллионов рублей. Такую высокую цену он объясняет тем, что “в мире нет аналогов” его творению.

- Лошадь ручной работы 100%, 3 года ушло на создание, - отмечает Рафаел на сайте бесплатных объявлений.

Фото: avito.ru

На приложенных к объявлению фотографиях видно, что статуя имеет две точки опоры: левые переднюю и заднюю конечности. Несмотря на это, Рафаел пишет, что лошадь будет стоять на одной ноге.

На данный момент предложением мужчины заинтересовались более 250 человек. Сколько из них действительно готовы купить такую скульптуру и за такие деньги неизвестно.

Фото: avito.ru

ИСТОЧНИК KP.RU