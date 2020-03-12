2020-03-12T19:31:24+03:00
Происшествия

В Чебоксарах спасли рыбака, провалившегося под лёд

ЧП произошло в районе Новосельского пляжа
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из архива МЧС ТатарстанаФото: Из архива МЧС Татарстана
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Спасателей вызвали рано утром, в 5.51, в среду, 11 марта, на берег Волги в район Новосельского пляжа в столице Чувашии. Там на глазах очевидцев под лёд ушел рыбак в полной экипировке.

На место ЧП выехали спасатели на аэросанях «Патруль». Они сумели быстро обнаружить рыбака, достать его из ледяной воды и перевезти на спасательную станцию.

- Пострадавшему оказали первую помощь, и передали прибывшим медикам "скорой", - сообщили в пресс-службе Чувашской поисково-спасательной службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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