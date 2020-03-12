2020-03-12T16:59:23+03:00
Происшествия

В Татарстане на реке Прость рыбаки на самодельном мотоцикле провалились под лед

К счастью терпящих бедствие, спасатели смогли быстро найти их и вытащить на берег
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Рано утром 12 марта в экстренные службы поступило сообщение о том, что около Чистополя на реке Прость вблизи дамбы под лед провалились два рыбака.

На место происшествия на воздушной подушке «Хивус-6» выдвинулись сотрудники ГИМС спасатели ЗПСО №3. Они нашли мужчин в 120 метрах от берега. Оказалось, что они отправились на рыбалку, оседлав самодельный мотоцикл с большими надувными колесами. Но это не помогло им преодолеть тонкий лед. Он проломился и мужчины оказались в ледяной воде.

- Спасенных доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. – сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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