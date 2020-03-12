Жителя Альметьевска за секс-насилие над 7-летней девочкой приговорили к 12 годам колонии
В Альметьевске виновным в секс-насилии над малолетней девочкой суд признал 43-летнего местного жителя.
Было доказано, что в августе 2017 года на базе отдыха в Тукаевском районе Татарстана мужчина дважды надругался над ребенком, которой на тот момент было всего 7 лет.
Спустя год, осужденный сделал это снова. Это произошло на территории школы Альметьевска. Спустя несколько месяцев девочка рассказала о произошедшем с ней кошмаре своей матери. Женщина тут же обратилась в полицию. Подозреваемого задержали.
- Свою вину мужчина так и не признал. В итоге суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
Там также отметили, что в 2002 году данный мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за разврат двух подростков.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU