2020-03-12T14:04:29+03:00
Происшествия

Жителя Альметьевска за секс-насилие над 7-летней девочкой приговорили к 12 годам колонии

Через год после двух первых случаев мужчина снова надругался над ребенком
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Альметьевске виновным в секс-насилии над малолетней девочкой суд признал 43-летнего местного жителя.

Было доказано, что в августе 2017 года на базе отдыха в Тукаевском районе Татарстана мужчина дважды надругался над ребенком, которой на тот момент было всего 7 лет.

Спустя год, осужденный сделал это снова. Это произошло на территории школы Альметьевска. Спустя несколько месяцев девочка рассказала о произошедшем с ней кошмаре своей матери. Женщина тут же обратилась в полицию. Подозреваемого задержали.

- Свою вину мужчина так и не признал. В итоге суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Там также отметили, что в 2002 году данный мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за разврат двух подростков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Жителя Альметьевска за секс-насилие над 7-летней девочкой приговорили к 12 годам колонии
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