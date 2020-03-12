2020-03-12T14:39:38+03:00
Происшествия

Жителя Казани задержали за контрабанду стероидов для бодибилдеров

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
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Вот такую посылку получил казанецВот такую посылку получил казанецФото: Из материалов пресс-службы
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Сотрудники Татарстанской таможни в ходе оперативно-розыскных мероприятий, задержали 36-летнего жителя Казани. Мужчина подозревается в контрабанде сильнодействующих веществ - стероидов для бодибилдеров.

Посылку с опасными и запрещенными к свободному обороту веществами мужчине прислали из Алматы (Казахстан). Когда казанец выходил с ней из офиса пункта выдачи заказов транспортной компании, его тут же задержали.

- Внутри посылки находились препараты в 44 картонных упаковках с различными наименованиями и в 10 прозрачных полимерных флаконах, - прокомментировали в пресс-службе Татарстанской таможни. - В упаковках находились такие препараты как «Testosterone Propionate», «ZPtropin», «Nandrolone Decanoate» и «Trenbolone Acetate», «Spectrum Pharma», «Metenolone Enanthate», «Drostanolone Propionate», «Testosterone Enanthate», «Mix of 3 Trenbolones», а во флаконах - «ORAL-TURINABOL», «ARIMIDEX», «STROMBA».

В отношении задержанного мужчины в итоге было возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда опасных веществ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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