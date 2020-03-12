Минсельхоз Татарстана: выданы первые сельские ипотеки

12 Март 2020 2020-03-12T13:51:06+03:00

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Уже выдано 7 льготных ипотечных кредитов на 14,6 млн рублей в Актанышском, Тетюшском, Камско-Устьинском и Лаишевском районах. Первые кредиты начал выдавать Татарстанский региональный филиал АО «Россельхозбанк».

Напомним, в 2020 году началась реализация одного из ключевых инструментов новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» - программы льготной сельской ипотеки. Ее первыми участниками стали жители Омской, Оренбургской, Амурской и Калининградской областей, Алтайского края, республик Марий Эл и Татарстан.

Механизм льготной ипотеки направлен на обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем. Его реализация нацелена на то, чтобы замедлить миграцию в мегаполисы, привлечь в аграрный сектор городских жителей, а также в целом повысить качество жизни на селе.

Кредит будет выдаваться под 3% годовых (2,7% - при страховании ипотеки). Ипотека выдается на срок до 25 лет, максимальная сумма кредита – 3 млн рублей. Приобрести или построить можно дом, квартиру, земельный участок в сельской местности.

Ипотеку может оформить любой гражданин РФ вне зависимости от работы или проживания в сельской местности в возрасте от 21 до 65 лет. Например, желающий переехать в деревню. Но объект строительства или земля должны обязательно располагаться на сельских территориях.

Перечень сельских территорий утвержден Приказом Минсельхозпрода РТ № 48/2-пр от 05.03.2020г. Согласно нормативному документу к сельским территориям отнесены деревни, села, поселки и сельские агломерации, т.е. поселки городского типа и малые года с населением до 30 тысяч человек. К примеру, сюда вошли Агрыз, Аксубаево, Апастово, Арск, Буинск, Лаишево, Мензелинск и др.

Наряду с льготным ипотечным кредитом сельчане могут получить также потребительский кредит по ставке до 5% для ремонта жилых домов и обеспечения инженерными сетями, сроком не более 5-ти лет, в размере до 250 тысяч рублей. К примеру, можно с помощью этих средств подвести к дому газ или воду. Кроме того, предусмотрено субсидирование строительства жилья, предоставляемого работодателем по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU