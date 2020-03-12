В Казани обнаружили в гараже тела мужчины и женщины
Тела 60-летнего пенсионера и 53-летней женщины были обнаружены 11 марта в гараже на улице Тэцевской в Московском районе столицы Татарстана. Погибшие находились в салоне отечественной легковушки. По предварительным данным, они скончались в результате отравления выхлопными газами.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - По версии следствия, они получили смертельные отравления в результате того, что от выхлопной трубы автомобиля отсоединился укрепленный на ней шланг для вывода продуктов горения из гаража на улицу.
В свою очередь, собственные источники "Комсомолки" в правоохранителных органах сообщили, что погибших мужчины и женщины в гараже было свидание.
ИСТОЧНИК KP.RU
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