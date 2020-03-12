Житель Татарстана пытался продать заграничное лекарство для лечения гепатита С за 115 тысяч рублей

12 Март 2020 2020-03-12T12:52:40+03:00

Но вместо покупателей к нему пришли полицейские. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

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В июле 2019 года 44-летний житель Казани привез из заграничной поездки 30 упаковок двух видов иностранного лекарства для лечения гепатита С.

Как полагают следователи, мужчина 6 упаковок решил оставить себе, а остальное продать через соцсети - документов, удостоверяющих качество препаратов не имелось.

В итоге в феврале этого года в Нижнекамске продавец встретился с покупателями. Только роль последних исполнили полицейские. Они приобрели у мужчины 24 упаковки лекарства за 115 тысяч рублей, а после задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Обращение незарегистрированных лекарственных средств».

- Вину мужчина полностью признал. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU