2020-03-12T12:52:40+03:00
Происшествия

Житель Татарстана пытался продать заграничное лекарство для лечения гепатита С за 115 тысяч рублей

Но вместо покупателей к нему пришли полицейские. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Полицейские сыграли роль покупателей, заплатили деньги, а после задержали продавца.Полицейские сыграли роль покупателей, заплатили деньги, а после задержали продавца.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В июле 2019 года 44-летний житель Казани привез из заграничной поездки 30 упаковок двух видов иностранного лекарства для лечения гепатита С.

Как полагают следователи, мужчина 6 упаковок решил оставить себе, а остальное продать через соцсети - документов, удостоверяющих качество препаратов не имелось.

В итоге в феврале этого года в Нижнекамске продавец встретился с покупателями. Только роль последних исполнили полицейские. Они приобрели у мужчины 24 упаковки лекарства за 115 тысяч рублей, а после задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Обращение незарегистрированных лекарственных средств».

- Вину мужчина полностью признал. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Альметьевска за секс-насилие над 7-летней девочкой приговорили к 12 годам колонии
Минсельхоз Татарстана: выданы первые сельские ипотеки
В Йошкар-Оле пропала 20-летняя Екатерина Никифорова
Шел на дзюдо и попал в больницу: в Чебоксарах УАЗ на "зебре" сбил третьеклассника
Житель Татарстана пытался продать заграничное лекарство для лечения гепатита С за 115 тысяч рублей
11 марта Казань вновь побила температурный рекорд - +9,3 градуса
В Казани во время прогулки женщина поскользнулась и упала в реку: ее пришлось вытаскивать спасателям
ВТБ запускает онлайн-рефинансирование
"Рубин" уже в зоне вылета: ФНЛ все ближе?
В пятницу 13-го часть Приволжского района Казани оставят без света
В Чувашии ищут 16-летнюю девушку, которая пропала неделю назад
В чувашском заповеднике "Присурский" проснулись сурки
В Казани во время пожара спасли 4 человек