В Йошкар-Оле пропала 20-летняя Екатерина Никифорова
В Йошкар-Оле начались активные поиски 20-летней Екатерины Никифоровой. Ее родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”, так как девушка уже два дня не выходит на связь.
Известно, что Екатерина ростом около 174 сантиметров имеет нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней была бирюзовая куртка с металлическим отливом, черные джинсы, черные ботинки и коричнево-бордовая шапка. С собой у девушка также был коричневый рюкзак.
Просим всех, кто видел Екатерину Никифорову после 10 марта, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»