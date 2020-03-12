В Йошкар-Оле пропала 20-летняя Екатерина Никифорова

12 Март 2020 2020-03-12T13:27:30+03:00

О местонахождении девушки ничего не известно с 10 марта

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В Йошкар-Оле начались активные поиски 20-летней Екатерины Никифоровой. Ее родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”, так как девушка уже два дня не выходит на связь.

Известно, что Екатерина ростом около 174 сантиметров имеет нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней была бирюзовая куртка с металлическим отливом, черные джинсы, черные ботинки и коричнево-бордовая шапка. С собой у девушка также был коричневый рюкзак.

Просим всех, кто видел Екатерину Никифорову после 10 марта, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU