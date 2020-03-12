В Чувашии мужчина получил ожоги рук, когда пытался спасти свой дом от огня

12 Март 2020 2020-03-12T18:32:35+03:00

Отстоять здание, к слову, не удалось и пожарным

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В среду, 11 марта, в поселке Киря Алатырского района загорелся бревенчатый частный дом. В этот момент в нем находился 53-летний хозяин. Мужчина попытался самостоятельно сбить пламя, но лишь обжог кисти рук. Не удалось спасти дом и прибывшим на место пожарным.

Они не дали огню перебраться на соседние постройки. Пострадавший мужчина же был доставлен в Алатырскую центральную больницу.

Причины произошедшего пока не известны. Обстоятельства пожара выясняются сотрудниками МЧС Чувашии, отмечает пресс-служба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU