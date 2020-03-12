2020-03-12T13:15:15+03:00
Происшествия

Шел на дзюдо и попал в больницу: в Чебоксарах УАЗ на "зебре" сбил третьеклассника

Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД ЧувашииФото: пресс-служба УГИБДД Чувашии
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В среду, 11 марта, в 15.25 на улице Гагарина в Чебоксарах автомобиль УАЗ сбил третьеклассника. Известно, что ребенок переходил дорогу по “зебре”. Мальчик направлялся на занятие в секции дзюдо. В результате наезда он получил различные травмы и был доставлен в больницу.

В соцсетях местные жители отмечают, что на этом участке дороги аварии не редкость. Горожане просят установить там светофор.

- Ещё раз проговорите со своими детьми правила безопасного перехода по нерегулируемому пешеходному переходу: убедиться,что тебя пропускают водители, смотреть по сторонам, отключить телефон - советуют в свою очередь в пресс-службе ГИБДД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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