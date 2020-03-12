2020-03-12T12:14:00+03:00
Происшествия

В Казани во время прогулки женщина поскользнулась и упала в реку: ее пришлось вытаскивать спасателям

Пострадавшую после спасения увезли в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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ЧП произошло в среду, 11 марта, в 9.35 на Ленинской дамбе в столице Татарстана. Прохожие заметили в реке Казанка человека. Об этом они сообщили в экстренные службы. На место происшествия выехали спасатели

Специалисты временного спасательного поста Центра ГИМС обнаружили в трех метрах от берега 58-летнюю женщину. Она была жива но сильно замерзла в ледяной воде.

Пострадавшую вытащили на берег, оказали первую помощь, обогрели, доставили в Центр ГИМС. Уже оттуда ее забрала бригада "скорой помощи".

- Пострадавшая госпитализирована в 7-ю городскую больницу, - сообщили в МЧС Татарстана. - Выяснилось, женщина прогуливалась по берегу, поскользнулась и упала в воду. Самостоятельно выбраться она не смогла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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