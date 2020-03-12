2020-03-12T11:09:40+03:00
Спорт

"Рубин" уже в зоне вылета: ФНЛ все ближе?

Победа "Сочи" над "Оренбургом" отправила казанский клуб на 15 место
Владимир КРУПСКИЙ
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Пока под руководством Леонида Слуцкого "Рубин" не выигрывал.Пока под руководством Леонида Слуцкого "Рубин" не выигрывал.Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"
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11 марта был сыгран перенесенный матч чемпионата России по футболу. "Сочи" на своем поле принимал "Оренбург". Перед очным поединком южане занимали последнее место в турнирной таблице. "Оренбург" же шел в середине. Несмотря на это, матч завершился полным разгромом со стороны аутсайдера.

Дубль Александра Кокорина, голы Андрея Мостового и Кристиана Нобоа, а также автогол Тимура Аюпова принесли "Сочи" убедительную победу 5:1. В составе проигравших гол престижа забил Джоэль Фамейе.

Таким образом, "Сочи" набрал 21 очко и поднялся на 14 место в турнирной таблице, отправив "Рубин" в зону вылета. В активе казанцев 20 баллов. Шанс исправить свое положение у подопечных Слуцкого будет 14 марта. Казанцы в гостях сыграют против тульского "Арсенала", который занимает 6 позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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