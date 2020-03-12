2020-03-12T12:08:07+03:00
Общество

В пятницу 13-го часть Приволжского района Казани оставят без света

Все дело в плановом ремонте ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций
Алина ГАБДУЛИНА
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Света в ряде домов не будет до 17.00.Света в ряде домов не будет до 17.00.Фото: Алексей ФОКИН
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В пятницу, 13 марта, ряд домов Приволжского района Казани останется без электричества. Все дело в плановом ремонте линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническом обслуживании оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 17.00 света не будет в доме №99б на улице Павлюхина и домах №№14 и 16 на проспекте Универсиады. А с 8.30 до 17.00 обесточат дома частного сектора, расположенные на улицах: Авангардная, Авангардный переулок, Поперечно-Сормовская, Сормовская, Тюменская и Школьная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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