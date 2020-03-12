2020-03-12T11:47:32+03:00
Происшествия

В Татарстане на льду Камы обнаружили тело рыбака

По предварительным данным, причиной гибели мужчины стал сердечный приступ
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Во время рыбалки на льду Камы местные жители возле деревни Бизяки в Менделеевском районе республики в 50 метрах от берега нашли тело мужчины. При нем был полный комплект для зимней ловли рыбы, с виду погибший не получал никаких травм. На место вызвали медиков и правоохранителей.

Специалисты установили, что провалов льда рядом с телом не было. Сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего рыбака. Им оказался 62-летний житель Удмуртии. По предварительным данным, причиной его гибели стал сердечный приступ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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