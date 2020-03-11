В Ульяновске идут активные поиски глухой 52-летней Людмилы Форат
В Ульяновске начались активные поиски 52-летней Людмилы Форат из Ленинского района города. Женщина перестала выходить на связь 9 марта. Родные забили тревогу, отмечая, что пропавшая является инвалидом по слуху. Они обратились за помощью к сотрудникам полиции и волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Известно, что Людмила ростом около 160 сантиметров имеет худощавое телосложение, коричневые волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней была коричневая куртка, светло-коричневая длинная юбка, черные ботинки и серый берет.
Всех, кто видел Людмилу Форат, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU